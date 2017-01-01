Черный цвет января
Январь в Баку всегда бывает солнечным и мягким, но в тот год даже природа страдала вместе с нами.
Курс маната на выходные
Центробанк установил официальный курс нацвалюты к доллару на 23 января.
Европа в панике - грядет Трамп
Власти ЕС опасаются, что президентство Дональда Трампа обернется неприятностями для стран континентального объединения.
В соцсетях наведут порядок
Предлагается подготовить законопроект, регулирующий интернет-ресурсы, в том числе деятельность соцсетей и блогеров.
Европа в панике - грядет Трамп
Власти ЕС опасаются, что президентство Дональда Трампа обернется неприятностями для стран континентального объединения.
Чем Баку не угодил Москве
Азербайджан снижает градус московского давления и зависимость союзников России от Кремля.
Быть или не быть Третьей мировой?
СБ ООН не может, не хочет или не способен решить даже «заржавевший» карабахский конфликт, что ожидать от этой организации?
Шкала выживания
В мире накоплено так много негатива, что только кризисные, к сожалению, проявления способны его оздоровить.
Наш ответ Лаврову... второй после ответа Мамедъярова
Азербайджан не устраивают пустые заявления о необходимости достижения мирного урегулирования конфликта.
ЦРУ рассекретило документы о начале конфликта в Карабахе
В письме Уэбстер пишет, что конфликт уходит корнями в историю и связан с этническими вопросами.
Карабах обсуждался в Москве
В Москве состоялась встреча Лаврова с Себастьяном Курцем.
В Азербайджане повышена минимальная зарплата
Минимальная заработная плата характеризует нижнюю границу цены рабочей силы.
Баку готов вновь сократить нефть
"Если будет принято решение о дополнительном сокращении, то мы, естественно, будем это поддерживать..."
Сколько нефти и газа Азербайджан добыл в 2016
Правительство на 2017 год прогнозирует добычу нефти на уровне 39 796,9 тыс тонн, газа - 28,39 млрд кубометров.
ИГ потеряло четверть территорий за год - КАРТА
В 2016 году боевики "Исламского государства" утратили 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее - 14%.
Трампу советуют восстановить доверие с Баку
Правильное понимание преимуществ связей с Азербайджаном может помочь США вернуться к успеху во внешней политике.
Иран блокирует участие США
"Нет причин, по которым США должны участвовать в переговорах по Сирии".
Такой он был... январь 1990
Хотя многие жалуются на 2016, 2017 годы, я прошу у Всевышнего только одного - пусть никогда не наступит больше 1990-й...
В соцсетях наведут порядок
Предлагается подготовить законопроект, регулирующий интернет-ресурсы, в том числе деятельность соцсетей и блогеров.
Минздрав предупреждает: сотни подвалов затоплены в Баку
Большое количество осадков, выпадающих в последнее время, увеличило число затопленных подвалов
Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы
Главы туристических ведомств Азербайджана и Узбекистана обсудили стимулирование взаимного турпотока.
Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы
На взаимной основе безвизовый режим Азербайджана охватывает всего девять стран.
Силу азербайджанского паспорта оценили
Исследовательский портал Passport Index опубликовал рейтинг паспортов по их влиятельности.
Кинотеатры Баку проведут бесплатные показы
Будут сняты с показа все фильмы комедийного жанра.
Николсон сказал "довольно"
Голливудский актер Джек Николсон решил уйти на пенсию.
"Проводник" в Баку - ВИДЕО
Очередной выпуск передачи "Проводник", который будет представлен 24 января на телеканале "Пятница", посвящен Баку.