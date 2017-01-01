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Хроника дня
Азербайджанские позиции подверглись обстрелу

Азербайджанские позиции подверглись обстрелу

ВС Армении за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск 30 раз.

24 января 10:33   /   Карабах
&quot;Открытки Баку&quot; - послание из прошлого

"Открытки Баку" - послание из прошлого

Книга составлена как небольшая коллекция старинных почтовых открыток конца XIX - начала XX веков.

24 января 10:09   /   Культура
Манат потерял еще один процент

Манат потерял еще один процент

Центробанк установил официальный курс нацвалюты к доллару на 24 января.

23 января 17:22   /   Банки и финансы
Ильхам Алиев: Карабах никогда не будет независимым

Ильхам Алиев: Карабах никогда не будет независимым

"Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну..."

23 января 15:40   /   Карабах
Самое интересное
Такой он был... январь 1990

Такой он был... январь 1990

В Азербайджане создана новая авиакомпания

В Азербайджане создана новая авиакомпания

25 января 11:20
Белый дом призвал всех оставить в покое младшего сына Трампа

Белый дом призвал всех оставить в покое младшего сына Трампа

25 января 10:46
Кавказ преткновения: конфликты копят риски

Кавказ преткновения: конфликты копят риски

24 января 10:59
Азербайджанские позиции подверглись обстрелу

Азербайджанские позиции подверглись обстрелу

24 января 10:33
&quot;Открытки Баку&quot; - послание из прошлого

"Открытки Баку" - послание из прошлого

24 января 10:09
США выходят из Транстихоокеанского партнерства

США выходят из Транстихоокеанского партнерства

23 января 22:31
Манат потерял еще один процент

Манат потерял еще один процент

23 января 17:22
К миру в Сирии – через Астану: без США никак

К миру в Сирии – через Астану: без США никак

23 января 16:42
Китайский кон Большой Игры

Китайский кон Большой Игры

23 января 16:09
Ильхам Алиев: Карабах никогда не будет независимым

Ильхам Алиев: Карабах никогда не будет независимым

23 января 15:40
Заявления Трампа созвучны внешней политике Баку

Заявления Трампа созвучны внешней политике Баку

23 января 15:21
Астанинский процесс - места в первом ряду уже заняты

Астанинский процесс - места в первом ряду уже заняты

23 января 14:45
Баку предложил Тегерану помощь

Баку предложил Тегерану помощь

23 января 14:05
На вторник обещают 10 градусов тепла

На вторник обещают 10 градусов тепла

23 января 13:38
Samsung признала ошибку

Samsung признала ошибку

23 января 13:00
Иран готов вложиться в Южный газовый коридор

Иран готов вложиться в Южный газовый коридор

23 января 12:38
Баку призывает сопредседателей к действию

Баку призывает сопредседателей к действию

23 января 12:01
&quot;Моя мечта - не разучиться мечтать&quot;

"Моя мечта - не разучиться мечтать"

23 января 11:35
Армения заявила о потере

Армения заявила о потере

23 января 11:09
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Иране

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Иране

23 января 10:48
Карабах - исторический шанс Трампа на Нобелевку?

Карабах - исторический шанс Трампа на Нобелевку?

23 января 10:13
ВС Армении используют пулеметы и гранатометы

ВС Армении используют пулеметы и гранатометы

23 января 09:45
В Азербайджане повышена минимальная зарплата

В Азербайджане повышена минимальная зарплата

21 января 21:35
Черный цвет января

Черный цвет января

20 января 16:40
За что Горбачев получил Премию мира - в фильме Кончаловского

За что Горбачев получил Премию мира - в фильме Кончаловского

20 января 16:24
Утро 20 января 1990 в Баку - <span class="color_red">ВИДЕО 18+</span>

Утро 20 января 1990 в Баку - ВИДЕО 18+

20 января 15:50
Такой он был... январь 1990

Такой он был... январь 1990

20 января 10:59
Курс маната на выходные

Курс маната на выходные

19 января 17:18
Фонд &quot;Деде Горгуд&quot; наградил бывшего посла

Фонд "Деде Горгуд" наградил бывшего посла

19 января 16:30
Европа в панике - грядет Трамп

Европа в панике - грядет Трамп

19 января 15:57
Кинотеатры Баку проведут бесплатные показы

Кинотеатры Баку проведут бесплатные показы

19 января 15:23
Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы

Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы

19 января 14:54
В соцсетях наведут порядок

В соцсетях наведут порядок

19 января 14:29
Баку готов вновь сократить нефть

Баку готов вновь сократить нефть

19 января 13:56
Наш ответ Лаврову... второй после ответа Мамедъярова

Наш ответ Лаврову... второй после ответа Мамедъярова

19 января 13:32
В Азербайджане ожидается похолодание

В Азербайджане ожидается похолодание

19 января 13:11
Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы

Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы

19 января 12:40
ИГ потеряло четверть территорий за год - <span class="color_red">КАРТА</span>

ИГ потеряло четверть территорий за год - КАРТА

19 января 12:15
ЦРУ рассекретило документы о начале конфликта в Карабахе

ЦРУ рассекретило документы о начале конфликта в Карабахе

19 января 11:42
Антарктида потрескалась - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Антарктида потрескалась - ВИДЕО

19 января 11:23
Трампу советуют восстановить доверие с Баку

Трампу советуют восстановить доверие с Баку

19 января 10:56
Николсон сказал &quot;довольно&quot;

Николсон сказал "довольно"

19 января 10:30
ВС Армении продолжают стрелять

ВС Армении продолжают стрелять

19 января 10:12
Чем Баку не угодил Москве

Чем Баку не угодил Москве

18 января 21:03
Доллар - 1,83 маната официально

Доллар - 1,83 маната официально

18 января 17:16
Иран блокирует участие США

Иран блокирует участие США

18 января 16:34
Рим трясет

Рим трясет

18 января 16:02
Минздрав предупреждает: сотни подвалов затоплены в Баку

Минздрав предупреждает: сотни подвалов затоплены в Баку

18 января 15:39
Карабах обсуждался в Москве

Карабах обсуждался в Москве

18 января 15:15
Манат значительно теряет в весе

Манат значительно теряет в весе

18 января 14:42
Все новости
Аналитика
Кавказ преткновения: конфликты копят риски

Кавказ преткновения: конфликты копят риски

Региональная безопасность Южного Кавказа имеет неустойчивый характер.

24 января 10:59   /   Аналитика
К миру в Сирии – через Астану: без США никак

К миру в Сирии – через Астану: без США никак

«Одряхлевший» Евросоюз не может оказать влияния на ситуацию в Сирии, но вряд ли можно решить проблему без США.

23 января 16:42   /   Аналитика
Китайский кон Большой Игры

Китайский кон Большой Игры

То есть Китай впервые в новой истории из пассивной позиции перешел в активную позицию.

23 января 16:09   /   Аналитика
Астанинский процесс - места в первом ряду уже заняты

Астанинский процесс - места в первом ряду уже заняты

Астанинский процесс содержит ряд важных отличительных параметров и может стать дипломатическим достижением Казахстана.

23 января 14:45   /   Аналитика
Мультимедиа
Политика
Ильхам Алиев: Карабах никогда не будет независимым

Ильхам Алиев: Карабах никогда не будет независимым

"Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну..."

23 января 15:40   /   Карабах
Заявления Трампа созвучны внешней политике Баку

Заявления Трампа созвучны внешней политике Баку

Каким бы странным ни выглядело сравнение, США и Азербайджан объединяет большое количество точек соприкосновений.

23 января 15:21   /   Аналитика
Баку призывает сопредседателей к действию

Баку призывает сопредседателей к действию

Те, кто заявляет о недопустимости применения силы, в первую очередь должны устранить фактор военной оккупации.

23 января 12:01   /   Карабах
Экономика
Иран готов вложиться в Южный газовый коридор

Иран готов вложиться в Южный газовый коридор

Обсуждения в этом направлении еще продолжаются. Идет проработка ряда технических вопросов.

23 января 12:38   /   Экономика
В Азербайджане повышена минимальная зарплата

В Азербайджане повышена минимальная зарплата

Минимальная заработная плата характеризует нижнюю границу цены рабочей силы.

21 января 21:35   /   Азербайджан
Баку готов вновь сократить нефть

Баку готов вновь сократить нефть

"Если будет принято решение о дополнительном сокращении, то мы, естественно, будем это поддерживать..."

19 января 13:56   /   ТЭК
В мире
Samsung признала ошибку

Samsung признала ошибку

Компания заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали недочеты проектирования.

23 января 13:00   /   Hi-tech
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Иране

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Иране

Пассажиры были доставлены в отель рядом с аэропортом, после чего были отправлены в Стамбул другим самолетом.

23 января 10:48   /   Происшествия
ИГ потеряло четверть территорий за год - <span class="color_red">КАРТА</span>

ИГ потеряло четверть территорий за год - КАРТА

В 2016 году боевики "Исламского государства" утратили 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее - 14%.

19 января 12:15   /   В мире
Общество
Такой он был... январь 1990

Такой он был... январь 1990

Хотя многие жалуются на 2016, 2017 годы, я прошу у Всевышнего только одного - пусть никогда не наступит больше 1990-й...

20 января 10:59   /   Азербайджан
В соцсетях наведут порядок

В соцсетях наведут порядок

Предлагается подготовить законопроект, регулирующий интернет-ресурсы, в том числе деятельность соцсетей и блогеров.

19 января 14:29   /   Общество
Минздрав предупреждает: сотни подвалов затоплены в Баку

Минздрав предупреждает: сотни подвалов затоплены в Баку

Большое количество осадков, выпадающих в последнее время, увеличило число затопленных подвалов

18 января 15:39   /   Общество
Туризм
Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы

Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы

Главы туристических ведомств Азербайджана и Узбекистана обсудили стимулирование взаимного турпотока.

19 января 14:54   /   Туризм
Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы

Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы

На взаимной основе безвизовый режим Азербайджана охватывает всего девять стран.

19 января 12:40   /   Азербайджан
Силу азербайджанского паспорта оценили

Силу азербайджанского паспорта оценили

Исследовательский портал Passport Index опубликовал рейтинг паспортов по их влиятельности.

18 января 10:45   /   В мире
Культура
&quot;Открытки Баку&quot; - послание из прошлого

"Открытки Баку" - послание из прошлого

Книга составлена как небольшая коллекция старинных почтовых открыток конца XIX - начала XX веков.

24 января 10:09   /   Культура
&quot;Моя мечта - не разучиться мечтать&quot;

"Моя мечта - не разучиться мечтать"

Вот уже несколько месяцев Араз Гумбатлы, более известный как Араз Озара, находится и выступает в Баку.

23 января 11:35   /   Культура
Кинотеатры Баку проведут бесплатные показы

Кинотеатры Баку проведут бесплатные показы

Будут сняты с показа все фильмы комедийного жанра.

19 января 15:23   /   Культура

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