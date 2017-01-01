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Хроника дня
ОБСЕ сфокусируется на конфликтах

ОБСЕ сфокусируется на конфликтах

Глава МИД Австрии Себастьян Курц огласит приоритеты Австрии в период председательства в ОБСЕ 12 января.

9 января 17:39   /   Политика
Манат держится из последних сил

Манат держится из последних сил

Центробанк установил курс национальной валюты к доллару на 10 января.

9 января 17:12   /   Банки и финансы
Эротический танец под песню «Сен гельмез олдун» - ВИДЕО

Эротический танец под песню «Сен гельмез олдун» - ВИДЕО

В Азербайджане танец украинских танцоров был встречен неоднозначно.

9 января 16:48   /   Культура
Нефть идет на снижение

Нефть идет на снижение

Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться в связи с ростом экспорта из Ирана и увеличением числа буровых установок в США.

9 января 16:23   /   В мире
Самое интересное
Сирия, Карабах, мир... - прогнозы историка на 2017 год

Сирия, Карабах, мир... - прогнозы историка на 2017 год

Пугачева и Орбакайте едут в Баку

Пугачева и Орбакайте едут в Баку

9 января 18:06
ОБСЕ сфокусируется на конфликтах

ОБСЕ сфокусируется на конфликтах

9 января 17:39
Манат держится из последних сил

Манат держится из последних сил

9 января 17:12
Эротический танец под песню «Сен гельмез олдун» - ВИДЕО

Эротический танец под песню «Сен гельмез олдун» - ВИДЕО

9 января 16:48
Нефть идет на снижение

Нефть идет на снижение

9 января 16:23
&quot;Ла-ла-ленд&quot; стал триумфатором &quot;Золотого глобуса-2017&quot;

"Ла-ла-ленд" стал триумфатором "Золотого глобуса-2017"

9 января 16:04
Торговые центры Стамбула будет охранять спецназ

Торговые центры Стамбула будет охранять спецназ

9 января 15:40
Перемирие со вздернутыми затворами

Перемирие со вздернутыми затворами

9 января 15:20
В небе над Россией сгорел метеорит - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

В небе над Россией сгорел метеорит - ВИДЕО

9 января 14:45
Российский историк призывает рассекретить дело Затикяна

Российский историк призывает рассекретить дело Затикяна

9 января 14:23
С кладбища в Баку украли надгробную плиту

С кладбища в Баку украли надгробную плиту

9 января 13:56
В Азербайджан возвращаются осадки

В Азербайджан возвращаются осадки

9 января 13:33
Еще один &quot;Али и Нино&quot;

Еще один "Али и Нино"

9 января 13:13
В Азербайджане три новых посла

В Азербайджане три новых посла

9 января 12:30
&quot;Накажет&quot; ли Трамп Россию?

"Накажет" ли Трамп Россию?

9 января 12:10
Американские танки едут на &quot;войну с Россией&quot; - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Американские танки едут на "войну с Россией" - ВИДЕО

9 января 11:39
Ганире Аташовой запретили выезд из страны?

Ганире Аташовой запретили выезд из страны?

9 января 11:17
При нем Иран признал независимый Азербайджан

При нем Иран признал независимый Азербайджан

9 января 10:57
Узбекистан оказался не готов

Узбекистан оказался не готов

9 января 10:39
Движение в небе заморожено

Движение в небе заморожено

9 января 10:23
В Карабахе неспокойно

В Карабахе неспокойно

9 января 09:59
Скончался один из отцов-основателей ЕС

Скончался один из отцов-основателей ЕС

7 января 21:46
Курс маната на выходные

Курс маната на выходные

6 января 17:25
В Ереване предпочитают отмалчиваться

В Ереване предпочитают отмалчиваться

6 января 16:39
Из-за ошибки США страдает Турция

Из-за ошибки США страдает Турция

6 января 15:46
Улицы Баку частично перекроют

Улицы Баку частично перекроют

6 января 15:15
Не пропустил &quot;скорую&quot; - штраф

Не пропустил "скорую" - штраф

6 января 14:26
400 тысяч европейцев лишились работы

400 тысяч европейцев лишились работы

6 января 13:58
Суббота будет теплой - плюс 12

Суббота будет теплой - плюс 12

6 января 13:30
Азербайджан закупает лекарства у 50 стран

Азербайджан закупает лекарства у 50 стран

6 января 13:00
Фестиваль национальной музыки пройдет в Баку

Фестиваль национальной музыки пройдет в Баку

6 января 12:36
SOCAR ввела в эксплуатацию новую скважину

SOCAR ввела в эксплуатацию новую скважину

6 января 11:47
Аншлаг в Аздраме

Аншлаг в Аздраме

6 января 11:21
&quot;Snow Tubing&quot; для интуриста, или &quot;Йери вар!&quot; - ВИДЕО

"Snow Tubing" для интуриста, или "Йери вар!" - ВИДЕО

6 января 10:57
На берег моря вынесло тысячи киндер-сюрпризов - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

На берег моря вынесло тысячи киндер-сюрпризов - ВИДЕО

6 января 10:35
&quot;Шахдаг&quot; бьет рекорды

"Шахдаг" бьет рекорды

6 января 10:15
ВС Армении усилили обстрел

ВС Армении усилили обстрел

6 января 10:05
Семья профессора Фикрета Садыхова понесла утрату

Семья профессора Фикрета Садыхова понесла утрату

5 января 17:51
Манат продолжает падать

Манат продолжает падать

5 января 17:16
Украина переработает первую партию нефти Azeri Light

Украина переработает первую партию нефти Azeri Light

5 января 16:53
Президент Латвии посетит Азербайджан

Президент Латвии посетит Азербайджан

5 января 16:34
Новые факты в деле о покушении на Эрдогана

Новые факты в деле о покушении на Эрдогана

5 января 15:49
Охранник чуть не застрелил королеву Елизавету II

Охранник чуть не застрелил королеву Елизавету II

5 января 15:30
Восстановлен мост, соединяющий два района Азербайджана

Восстановлен мост, соединяющий два района Азербайджана

5 января 15:12
Sim-карты будут продавать централизованно

Sim-карты будут продавать централизованно

5 января 14:35
Азербайджан сократил экспорт нефти

Азербайджан сократил экспорт нефти

5 января 14:15
Прогноз погоды на пятницу

Прогноз погоды на пятницу

5 января 13:49
Почему запаздывает новый сезон &quot;Игры престолов&quot; - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Почему запаздывает новый сезон "Игры престолов" - ВИДЕО

5 января 13:29
Мусульманин может стать президентом Венесуэлы

Мусульманин может стать президентом Венесуэлы

5 января 13:15
В праздники оштрафовано свыше 22 тыс водителей

В праздники оштрафовано свыше 22 тыс водителей

5 января 12:49
Все новости
Аналитика
Перемирие со вздернутыми затворами

Перемирие со вздернутыми затворами

Расширяя масштабы бомбардировок, США стремятся придать сирийскому сценарию военных действий дополнительный деструктивный политический импульс.

9 января 15:20   /   Аналитика
Персона года не Трамп, а Эрдоган

Персона года не Трамп, а Эрдоган

Состоявшееся примирение России и Турции – важнейшее событие уходящего года, особая роль в этом Баку и Астаны.

5 января 12:16   /   Аналитика
Открытый для армян Азербайджан: все плюсы и минусы

Открытый для армян Азербайджан: все плюсы и минусы

Надо готовиться к тому, что приезжающие в Азербайджан армяне будут объявлены у себя на родине маргиналами и отщепенцами.

31 декабря 2016 14:37   /   Карабах
2017 - год возможной войны, реформ, Исламиады...

2017 - год возможной войны, реформ, Исламиады...

Новости-Азербайджан представляет читателям ТОП-5 важных событий, которые ждут или могут ожидать нашу страну в 2017 году.

30 декабря 2016 16:15   /   Аналитика
Мультимедиа
На какой отметке остановится манат до конца 2016 года?
Политика
ОБСЕ сфокусируется на конфликтах

ОБСЕ сфокусируется на конфликтах

Глава МИД Австрии Себастьян Курц огласит приоритеты Австрии в период председательства в ОБСЕ 12 января.

9 января 17:39   /   Политика
В Азербайджане три новых посла

В Азербайджане три новых посла

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Финляндии, Эстонии и Перу.

9 января 12:30   /   Азербайджан
При нем Иран признал независимый Азербайджан

При нем Иран признал независимый Азербайджан

В разгар карабахского конфликта Иран, пытаясь еще более сблизиться с Азербайджаном, поддержал позицию Баку.

9 января 10:57   /   В мире
Экономика
Нефть идет на снижение

Нефть идет на снижение

Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться в связи с ростом экспорта из Ирана и увеличением числа буровых установок в США.

9 января 16:23   /   В мире
Азербайджан сократил экспорт нефти

Азербайджан сократил экспорт нефти

По сравнению с 2015 годом экспорт сырой нефти из порта Джейхан сократился на 6,4%.

5 января 14:15   /   ТЭК
Налоговой амнистии быть

Налоговой амнистии быть

Общая налоговая задолженность в Азербайджане составляет 1,527 миллиарда манатов.

30 декабря 2016 12:33   /   Экономика
В мире
Торговые центры Стамбула будет охранять спецназ

Торговые центры Стамбула будет охранять спецназ

Четыре крупнейших торговых центра Стамбула будут охраняться специально сформированными отрядами.

9 января 15:40   /   В мире
&quot;Накажет&quot; ли Трамп Россию?

"Накажет" ли Трамп Россию?

После инаугурации Трамп примет решение, следует ли принимать меры в отношении РФ в связи с кибератаками.

9 января 12:10   /   В мире
Американские танки едут на &quot;войну с Россией&quot; - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Американские танки едут на "войну с Россией" - ВИДЕО

Кроме техники, США, Канада, Великобритания и ФРГ направят в балтийские страны около 4 тысяч военнослужащих.

9 января 11:39   /   В мире
Общество
В небе над Россией сгорел метеорит - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

В небе над Россией сгорел метеорит - ВИДЕО

Метеорит сгорел над Архангельской областью России, не долетев до земли.

9 января 14:45   /   Общество
Ганире Аташовой запретили выезд из страны?

Ганире Аташовой запретили выезд из страны?

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту пропаганды терроризма со стороны должностных лиц телеканала ANS.

9 января 11:17   /   Азербайджан
Улицы Баку частично перекроют

Улицы Баку частично перекроют

На ряде улиц начинаются ремонтные работы.

6 января 15:15   /   Азербайджан
Туризм
&quot;Snow Tubing&quot; для интуриста, или &quot;Йери вар!&quot; - ВИДЕО

"Snow Tubing" для интуриста, или "Йери вар!" - ВИДЕО

Минкультуры и туризма организовало тур для журналистов. Целью поездки было участие в открытии нового «Snow Tubing Парка» в Илису.

6 января 10:57   /   Туризм
&quot;Шахдаг&quot; бьет рекорды

"Шахдаг" бьет рекорды

Туристический центр "Шахдаг" подошел к рекордной отметке по количеству туристов в текущем сезоне.

6 января 10:15   /   Туризм
Вкусный Азербайджан в два клика

Вкусный Азербайджан в два клика

Приложением могут пользоваться как жители нашей страны, так и зарубежные гости и туристы.

29 декабря 2016 11:01   /   Туризм
Культура
Пугачева и Орбакайте едут в Баку

Пугачева и Орбакайте едут в Баку

Певицы выступят с концертной программой в рамках международного музыкального фестиваля "Жара-2017".

9 января 18:06   /   Культура
Эротический танец под песню «Сен гельмез олдун» - ВИДЕО

Эротический танец под песню «Сен гельмез олдун» - ВИДЕО

В Азербайджане танец украинских танцоров был встречен неоднозначно.

9 января 16:48   /   Культура
Еще один &quot;Али и Нино&quot;

Еще один "Али и Нино"

Изначально фильм "Али и Нино" местного производства задумывался как 12-серийный сериал.

9 января 13:13   /   Культура

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