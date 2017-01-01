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  • ЦРУ рассекретило документы о начале конфликта в Карабахе
Хроника дня
Черный цвет января

Черный цвет января

Январь в Баку всегда бывает солнечным и мягким, но в тот год даже природа страдала вместе с нами.

20 января 16:40   /   История
Курс маната на выходные

Курс маната на выходные

Центробанк установил официальный курс нацвалюты к доллару на 23 января.

19 января 17:18   /   Банки и финансы
Европа в панике - грядет Трамп

Европа в панике - грядет Трамп

Власти ЕС опасаются, что президентство Дональда Трампа обернется неприятностями для стран континентального объединения.

19 января 15:57   /   Аналитика
В соцсетях наведут порядок

В соцсетях наведут порядок

Предлагается подготовить законопроект, регулирующий интернет-ресурсы, в том числе деятельность соцсетей и блогеров.

19 января 14:29   /   Общество
Самое интересное
Большой Азербайджан в международных договорах и архивных документах – КАРТА

Большой Азербайджан в международных договорах и архивных документах – КАРТА

В Азербайджане повышена минимальная зарплата

В Азербайджане повышена минимальная зарплата

21 января 21:35
Черный цвет января

Черный цвет января

20 января 16:40
За что Горбачев получил Премию мира - в фильме Кончаловского

За что Горбачев получил Премию мира - в фильме Кончаловского

20 января 16:24
Утро 20 января 1990 в Баку - <span class="color_red">ВИДЕО 18+</span>

Утро 20 января 1990 в Баку - ВИДЕО 18+

20 января 15:50
Такой он был... январь 1990

Такой он был... январь 1990

20 января 10:59
Курс маната на выходные

Курс маната на выходные

19 января 17:18
Фонд &quot;Деде Горгуд&quot; наградил бывшего посла

Фонд "Деде Горгуд" наградил бывшего посла

19 января 16:30
Европа в панике - грядет Трамп

Европа в панике - грядет Трамп

19 января 15:57
Кинотеатры Баку проведут бесплатные показы

Кинотеатры Баку проведут бесплатные показы

19 января 15:23
Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы

Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы

19 января 14:54
В соцсетях наведут порядок

В соцсетях наведут порядок

19 января 14:29
Баку готов вновь сократить нефть

Баку готов вновь сократить нефть

19 января 13:56
Наш ответ Лаврову... второй после ответа Мамедъярова

Наш ответ Лаврову... второй после ответа Мамедъярова

19 января 13:32
В Азербайджане ожидается похолодание

В Азербайджане ожидается похолодание

19 января 13:11
Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы

Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы

19 января 12:40
ИГ потеряло четверть территорий за год - <span class="color_red">КАРТА</span>

ИГ потеряло четверть территорий за год - КАРТА

19 января 12:15
ЦРУ рассекретило документы о начале конфликта в Карабахе

ЦРУ рассекретило документы о начале конфликта в Карабахе

19 января 11:42
Антарктида потрескалась - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Антарктида потрескалась - ВИДЕО

19 января 11:23
Трампу советуют восстановить доверие с Баку

Трампу советуют восстановить доверие с Баку

19 января 10:56
Николсон сказал &quot;довольно&quot;

Николсон сказал "довольно"

19 января 10:30
ВС Армении продолжают стрелять

ВС Армении продолжают стрелять

19 января 10:12
Чем Баку не угодил Москве

Чем Баку не угодил Москве

18 января 21:03
Доллар - 1,83 маната официально

Доллар - 1,83 маната официально

18 января 17:16
Иран блокирует участие США

Иран блокирует участие США

18 января 16:34
Рим трясет

Рим трясет

18 января 16:02
Минздрав предупреждает: сотни подвалов затоплены в Баку

Минздрав предупреждает: сотни подвалов затоплены в Баку

18 января 15:39
Карабах обсуждался в Москве

Карабах обсуждался в Москве

18 января 15:15
Манат значительно теряет в весе

Манат значительно теряет в весе

18 января 14:42
&quot;Проводник&quot; в Баку - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

"Проводник" в Баку - ВИДЕО

18 января 14:17
Большой Азербайджан в международных договорах и архивных документах – КАРТА

Большой Азербайджан в международных договорах и архивных документах – КАРТА

18 января 13:45
Погода будет нестабильной

Погода будет нестабильной

18 января 13:12
Под суд из-за концерта в Баку

Под суд из-за концерта в Баку

18 января 12:38
Лучший курс доллара и евро в Баку на сегодня

Лучший курс доллара и евро в Баку на сегодня

18 января 12:11
Путин: российские проститутки - лучшие в мире - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Путин: российские проститутки - лучшие в мире - ВИДЕО

18 января 11:45
Сколько нефти и газа Азербайджан добыл в 2016

Сколько нефти и газа Азербайджан добыл в 2016

18 января 11:15
Силу азербайджанского паспорта оценили

Силу азербайджанского паспорта оценили

18 января 10:45
Казахстан стал больше покупать у Азербайджана

Казахстан стал больше покупать у Азербайджана

18 января 10:23
Армяне используют снайперские винтовки

Армяне используют снайперские винтовки

18 января 10:01
Курс маната на среду

Курс маната на среду

17 января 17:20
180 мигрантов утонули в Средиземном море

180 мигрантов утонули в Средиземном море

17 января 16:16
Ле Пен пообещала признать Крым российским

Ле Пен пообещала признать Крым российским

17 января 15:34
Покушение на Саргсяна

Покушение на Саргсяна

17 января 14:10
Лавров об освобождении земель Азербайджана

Лавров об освобождении земель Азербайджана

17 января 13:40
Прогноз погоды на среду

Прогноз погоды на среду

17 января 13:15
Стамбульский &quot;новогодний стрелок&quot; признал свою вину

Стамбульский "новогодний стрелок" признал свою вину

17 января 12:44
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 января

Официальный курс маната к мировым валютам на 17 января

17 января 11:30
В Мосуле погибли 15 человек в результате взрывов

В Мосуле погибли 15 человек в результате взрывов

17 января 10:51
ВС Армении усилили обстрел

ВС Армении усилили обстрел

17 января 10:16
Самые активные депутаты по версии журналистов

Самые активные депутаты по версии журналистов

16 января 18:04
Книга азербайджанского писателя в списке Forbes

Книга азербайджанского писателя в списке Forbes

16 января 17:51
Все новости
Аналитика
Европа в панике - грядет Трамп

Европа в панике - грядет Трамп

Власти ЕС опасаются, что президентство Дональда Трампа обернется неприятностями для стран континентального объединения.

19 января 15:57   /   Аналитика
Чем Баку не угодил Москве

Чем Баку не угодил Москве

Азербайджан снижает градус московского давления и зависимость союзников России от Кремля.

18 января 21:03   /   Аналитика
Быть или не быть Третьей мировой?

Быть или не быть Третьей мировой?

СБ ООН не может, не хочет или не способен решить даже «заржавевший» карабахский конфликт, что ожидать от этой организации?

10 января 16:05   /   Аналитика
Шкала выживания

Шкала выживания

В мире накоплено так много негатива, что только кризисные, к сожалению, проявления способны его оздоровить.

10 января 13:26   /   Аналитика
Мультимедиа
На какой отметке остановится манат до конца 2016 года?
Политика
Наш ответ Лаврову... второй после ответа Мамедъярова

Наш ответ Лаврову... второй после ответа Мамедъярова

Азербайджан не устраивают пустые заявления о необходимости достижения мирного урегулирования конфликта.

19 января 13:32   /   Карабах
ЦРУ рассекретило документы о начале конфликта в Карабахе

ЦРУ рассекретило документы о начале конфликта в Карабахе

В письме Уэбстер пишет, что конфликт уходит корнями в историю и связан с этническими вопросами.

19 января 11:42   /   Карабах
Карабах обсуждался в Москве

Карабах обсуждался в Москве

В Москве состоялась встреча Лаврова с Себастьяном Курцем.

18 января 15:15   /   Карабах
Экономика
В Азербайджане повышена минимальная зарплата

В Азербайджане повышена минимальная зарплата

Минимальная заработная плата характеризует нижнюю границу цены рабочей силы.

21 января 21:35   /   Азербайджан
Баку готов вновь сократить нефть

Баку готов вновь сократить нефть

"Если будет принято решение о дополнительном сокращении, то мы, естественно, будем это поддерживать..."

19 января 13:56   /   ТЭК
Сколько нефти и газа Азербайджан добыл в 2016

Сколько нефти и газа Азербайджан добыл в 2016

Правительство на 2017 год прогнозирует добычу нефти на уровне 39 796,9 тыс тонн, газа - 28,39 млрд кубометров.

18 января 11:15   /   ТЭК
В мире
ИГ потеряло четверть территорий за год - <span class="color_red">КАРТА</span>

ИГ потеряло четверть территорий за год - КАРТА

В 2016 году боевики "Исламского государства" утратили 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее - 14%.

19 января 12:15   /   В мире
Трампу советуют восстановить доверие с Баку

Трампу советуют восстановить доверие с Баку

Правильное понимание преимуществ связей с Азербайджаном может помочь США вернуться к успеху во внешней политике.

19 января 10:56   /   В мире
Иран блокирует участие США

Иран блокирует участие США

"Нет причин, по которым США должны участвовать в переговорах по Сирии".

18 января 16:34   /   Политика
Общество
Такой он был... январь 1990

Такой он был... январь 1990

Хотя многие жалуются на 2016, 2017 годы, я прошу у Всевышнего только одного - пусть никогда не наступит больше 1990-й...

20 января 10:59   /   Азербайджан
В соцсетях наведут порядок

В соцсетях наведут порядок

Предлагается подготовить законопроект, регулирующий интернет-ресурсы, в том числе деятельность соцсетей и блогеров.

19 января 14:29   /   Общество
Минздрав предупреждает: сотни подвалов затоплены в Баку

Минздрав предупреждает: сотни подвалов затоплены в Баку

Большое количество осадков, выпадающих в последнее время, увеличило число затопленных подвалов

18 января 15:39   /   Общество
Туризм
Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы

Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы

Главы туристических ведомств Азербайджана и Узбекистана обсудили стимулирование взаимного турпотока.

19 января 14:54   /   Туризм
Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы

Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы

На взаимной основе безвизовый режим Азербайджана охватывает всего девять стран.

19 января 12:40   /   Азербайджан
Силу азербайджанского паспорта оценили

Силу азербайджанского паспорта оценили

Исследовательский портал Passport Index опубликовал рейтинг паспортов по их влиятельности.

18 января 10:45   /   В мире
Культура
Кинотеатры Баку проведут бесплатные показы

Кинотеатры Баку проведут бесплатные показы

Будут сняты с показа все фильмы комедийного жанра.

19 января 15:23   /   Культура
Николсон сказал &quot;довольно&quot;

Николсон сказал "довольно"

Голливудский актер Джек Николсон решил уйти на пенсию.

19 января 10:30   /   Культура
&quot;Проводник&quot; в Баку - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

"Проводник" в Баку - ВИДЕО

Очередной выпуск передачи "Проводник", который будет представлен 24 января на телеканале "Пятница", посвящен Баку.

18 января 14:17   /   Культура

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