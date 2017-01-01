Книга азербайджанского писателя в списке Forbes
Журнал Forbes, подводя итоги книжного года в России, обнародовал ТОП-20 самых продаваемых романов и сборников.
Манат ускоряет шаг вниз
Официальный курс нацвалюты Азербайджана по отношению к доллару на 17 января установлен на уровне 1,8045 маната.
Дороги перекроют
В связи с церемонией поминовения жертв трагедии 20 Января на некоторых дорогах Баку будет ограничено движение транспорта.
По-прежнему умеренная зима
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Быть или не быть Третьей мировой?
СБ ООН не может, не хочет или не способен решить даже «заржавевший» карабахский конфликт, что ожидать от этой организации?
Шкала выживания
В мире накоплено так много негатива, что только кризисные, к сожалению, проявления способны его оздоровить.
Перемирие со вздернутыми затворами
Расширяя масштабы бомбардировок, США стремятся придать сирийскому сценарию военных действий дополнительный деструктивный политический импульс.
Персона года не Трамп, а Эрдоган
Состоявшееся примирение России и Турции – важнейшее событие уходящего года, особая роль в этом Баку и Астаны.
Самые активные депутаты по версии журналистов
Победителем в номинации "Самый активный депутат, выступающий с законодательной инициативой" стала Мехрибан Алиева/
Государства строят барьеры. Теперь и Литва
Власти Литвы собираются инициировать строительство оградительного забора на границе с Калининградом.
Бакинская платформа поддержала армянских активистов
Участники Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном распространили заявление.
Баку занимает 400 млн на TANAP
ВБ и Азербайджан подписали кредитное соглашение по проекту Трансанатолийского трубопровода.
Азербайджан будет поставлять лекарства соседям
Строительство азербайджано-иранского фармацевтического завода завершится в III квартале 2018 года.
Банки получили новое указание
Палата надзора за финансовыми рынками направила письмо коммерческим банкам Азербайджана.
Каримову видели
Швейцарский адвокат опроверг данные о смерти старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Трамп пооткровенничал с прессой
Дональд Трамп дал свою первую большую пресс-конференцию после избрания на пост президента США.
Прощальная речь Обамы. Главное - ВИДЕО
Речь Обамы продолжалась более 50 минут; он не только перечислял свои достижения, но и говорил об угрозах, с которыми столкнется страна в ближайшие годы.
Дороги перекроют
В связи с церемонией поминовения жертв трагедии 20 Января на некоторых дорогах Баку будет ограничено движение транспорта.
The Hill о мультикультурализме в Азербайджане
Азербайджан уже давно стал примером межконфессиональной и мультикультурной гармонии.
Президент объявил Год исламской солидарности
В текущем году ожидается проведение в Баку IV Исламских игр солидарности.
Зимняя акция от AZAL - скидки 20%
Акция охватывает направления: Лондон, Милан, Берлин, Париж, Прага, Тель-Авив, Дубай и Нью-Йорк.
AZAL закрыл авиарейс Баку-Гянджа-Баку
Рейс закрыт с 9 января из-за неэффективности с коммерческой точки зрения.
British Airways уходит из Азербайджана
Британская авиакомпания объявила о ликвидации представительства в Азербайджане.
Книга азербайджанского писателя в списке Forbes
Журнал Forbes, подводя итоги книжного года в России, обнародовал ТОП-20 самых продаваемых романов и сборников.
Пугачева и Орбакайте едут в Баку
Певицы выступят с концертной программой в рамках международного музыкального фестиваля "Жара-2017".
Эротический танец под песню «Сен гельмез олдун» - ВИДЕО
В Азербайджане танец украинских танцоров был встречен неоднозначно.