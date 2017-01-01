Азербайджанские позиции подверглись обстрелу
ВС Армении за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск 30 раз.
"Открытки Баку" - послание из прошлого
Книга составлена как небольшая коллекция старинных почтовых открыток конца XIX - начала XX веков.
Манат потерял еще один процент
Центробанк установил официальный курс нацвалюты к доллару на 24 января.
Ильхам Алиев: Карабах никогда не будет независимым
"Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну..."
Кавказ преткновения: конфликты копят риски
Региональная безопасность Южного Кавказа имеет неустойчивый характер.
К миру в Сирии – через Астану: без США никак
«Одряхлевший» Евросоюз не может оказать влияния на ситуацию в Сирии, но вряд ли можно решить проблему без США.
Китайский кон Большой Игры
То есть Китай впервые в новой истории из пассивной позиции перешел в активную позицию.
Астанинский процесс - места в первом ряду уже заняты
Астанинский процесс содержит ряд важных отличительных параметров и может стать дипломатическим достижением Казахстана.
Ильхам Алиев: Карабах никогда не будет независимым
"Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну..."
Заявления Трампа созвучны внешней политике Баку
Каким бы странным ни выглядело сравнение, США и Азербайджан объединяет большое количество точек соприкосновений.
Баку призывает сопредседателей к действию
Те, кто заявляет о недопустимости применения силы, в первую очередь должны устранить фактор военной оккупации.
Иран готов вложиться в Южный газовый коридор
Обсуждения в этом направлении еще продолжаются. Идет проработка ряда технических вопросов.
В Азербайджане повышена минимальная зарплата
Минимальная заработная плата характеризует нижнюю границу цены рабочей силы.
Баку готов вновь сократить нефть
"Если будет принято решение о дополнительном сокращении, то мы, естественно, будем это поддерживать..."
Samsung признала ошибку
Компания заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали недочеты проектирования.
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Иране
Пассажиры были доставлены в отель рядом с аэропортом, после чего были отправлены в Стамбул другим самолетом.
ИГ потеряло четверть территорий за год - КАРТА
В 2016 году боевики "Исламского государства" утратили 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее - 14%.
Такой он был... январь 1990
Хотя многие жалуются на 2016, 2017 годы, я прошу у Всевышнего только одного - пусть никогда не наступит больше 1990-й...
В соцсетях наведут порядок
Предлагается подготовить законопроект, регулирующий интернет-ресурсы, в том числе деятельность соцсетей и блогеров.
Минздрав предупреждает: сотни подвалов затоплены в Баку
Большое количество осадков, выпадающих в последнее время, увеличило число затопленных подвалов
Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы
Главы туристических ведомств Азербайджана и Узбекистана обсудили стимулирование взаимного турпотока.
Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы
На взаимной основе безвизовый режим Азербайджана охватывает всего девять стран.
Силу азербайджанского паспорта оценили
Исследовательский портал Passport Index опубликовал рейтинг паспортов по их влиятельности.
"Открытки Баку" - послание из прошлого
Книга составлена как небольшая коллекция старинных почтовых открыток конца XIX - начала XX веков.
"Моя мечта - не разучиться мечтать"
Вот уже несколько месяцев Араз Гумбатлы, более известный как Араз Озара, находится и выступает в Баку.
Кинотеатры Баку проведут бесплатные показы
Будут сняты с показа все фильмы комедийного жанра.