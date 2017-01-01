«Прерванные Воспоминания» как напоминание…
В эти дни в кинотеатрах страны проходит проект «Дни Нашего Кино».
В Азербайджане пройдет фестиваль «Голос Молодежи»
В рамках фестиваля ожидается выступление творческой молодежи.
Азербайджанские позиции подверглись обстрелу
Несмотря на договоренность о прекращении огня, армянская сторона постоянно нарушает ее.
В Азербайджане создана новая авиакомпания
Уставный капитал ООО составляет 50 тысяч манатов.
Кавказ преткновения: конфликты копят риски
Региональная безопасность Южного Кавказа имеет неустойчивый характер.
К миру в Сирии – через Астану: без США никак
«Одряхлевший» Евросоюз не может оказать влияния на ситуацию в Сирии, но вряд ли можно решить проблему без США.
Китайский кон Большой Игры
То есть Китай впервые в новой истории из пассивной позиции перешел в активную позицию.
Астанинский процесс - места в первом ряду уже заняты
Астанинский процесс содержит ряд важных отличительных параметров и может стать дипломатическим достижением Казахстана.
Ильхам Алиев: Карабах никогда не будет независимым
"Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну..."
Заявления Трампа созвучны внешней политике Баку
Каким бы странным ни выглядело сравнение, США и Азербайджан объединяет большое количество точек соприкосновений.
Баку призывает сопредседателей к действию
Те, кто заявляет о недопустимости применения силы, в первую очередь должны устранить фактор военной оккупации.
Туристическая индустрия в Азербайджане на подъеме
Число туристов возросло на 11.7%.
Иран готов вложиться в Южный газовый коридор
Обсуждения в этом направлении еще продолжаются. Идет проработка ряда технических вопросов.
В Азербайджане повышена минимальная зарплата
Минимальная заработная плата характеризует нижнюю границу цены рабочей силы.
Алхимия креативной индустрии: как сделать из "ничего" конфетку…
"Умеют же люди", - думала я, вселившись на фабрику…
Белый дом призвал всех оставить в покое младшего сына Трампа
В минувшие дни Бэррон, сын Дональда и Меланьи Трамп, стал объектом ряда язвительных публикаций в американских СМИ.
Samsung признала ошибку
Компания заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали недочеты проектирования.
Япония выделила БГУ грант для улучшения изучения японского языка
Основной целью проекта, которая реализуется при финансовой поддержке правительства Японии, является повышение уровня образования в отделе японского языка.
Мурад Дадашов: "Цирк уехал, артисты остались..."
Пока что в Азербайджане отсутствует культурная индустрия, и сам рынок очень мал.
«Прерванные Воспоминания» как напоминание…
В эти дни в кинотеатрах страны проходит проект «Дни Нашего Кино».
Алхимия креативной индустрии: как сделать из "ничего" конфетку…
"Умеют же люди", - думала я, вселившись на фабрику…
Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы
Главы туристических ведомств Азербайджана и Узбекистана обсудили стимулирование взаимного турпотока.
Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы
На взаимной основе безвизовый режим Азербайджана охватывает всего девять стран.
Алхимия креативной индустрии: как сделать из "ничего" конфетку…
"Умеют же люди", - думала я, вселившись на фабрику…
«Прерванные Воспоминания» как напоминание…
В эти дни в кинотеатрах страны проходит проект «Дни Нашего Кино».
В Азербайджане пройдет фестиваль «Голос Молодежи»
В рамках фестиваля ожидается выступление творческой молодежи.