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Хроника дня
Книга азербайджанского писателя в списке Forbes

Книга азербайджанского писателя в списке Forbes

Журнал Forbes, подводя итоги книжного года в России, обнародовал ТОП-20 самых продаваемых романов и сборников.

17:51   /   Культура
Манат ускоряет шаг вниз

Манат ускоряет шаг вниз

Официальный курс нацвалюты Азербайджана по отношению к доллару на 17 января установлен на уровне 1,8045 маната.

17:24   /   Банки и финансы
Дороги перекроют

Дороги перекроют

В связи с церемонией поминовения жертв трагедии 20 Января на некоторых дорогах Баку будет ограничено движение транспорта.

15:50   /   Общество
По-прежнему умеренная зима

По-прежнему умеренная зима

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

14:13   /   Общество
Самое интересное
Сирия, Карабах, мир... - прогнозы историка на 2017 год

Сирия, Карабах, мир... - прогнозы историка на 2017 год

Самые активные депутаты по версии журналистов

Самые активные депутаты по версии журналистов

18:04
Книга азербайджанского писателя в списке Forbes

Книга азербайджанского писателя в списке Forbes

17:51
Манат ускоряет шаг вниз

Манат ускоряет шаг вниз

17:24
Баку занимает 400 млн на TANAP

Баку занимает 400 млн на TANAP

17:01
Зимняя акция от AZAL - скидки 20%

Зимняя акция от AZAL - скидки 20%

16:43
&quot;Черный январь&quot;

"Черный январь"

16:21
Дороги перекроют

Дороги перекроют

15:50
Азербайджан будет поставлять лекарства соседям

Азербайджан будет поставлять лекарства соседям

15:20
Манат обновит антирекорд

Манат обновит антирекорд

14:45
По-прежнему умеренная зима

По-прежнему умеренная зима

14:13
Алиев соболезнует Атамбаеву

Алиев соболезнует Атамбаеву

13:45
Каримову видели

Каримову видели

13:16
Москва отменяет рейсы

Москва отменяет рейсы

12:49
Банки получили новое указание

Банки получили новое указание

12:24
WhatsApp тоже ненадежен

WhatsApp тоже ненадежен

12:15
Армения пошла на эскалацию

Армения пошла на эскалацию

11:44
В Кыргызстане объявят траур

В Кыргызстане объявят траур

11:16
Государства строят барьеры. Теперь и Литва

Государства строят барьеры. Теперь и Литва

10:41
ВС Армении используют минометы

ВС Армении используют минометы

10:18
Квартиры в новостройках подешевели

Квартиры в новостройках подешевели

13 января 15:51
Бакинская платформа поддержала армянских активистов

Бакинская платформа поддержала армянских активистов

13 января 14:59
AZAL закрыл авиарейс Баку-Гянджа-Баку

AZAL закрыл авиарейс Баку-Гянджа-Баку

12 января 14:42
Первый &quot;заплыв&quot; маната - минус 0,7%

Первый "заплыв" маната - минус 0,7%

12 января 14:12
Кажется, дождь собирается...

Кажется, дождь собирается...

12 января 13:34
Манат в свободном плавании... банки тоже

Манат в свободном плавании... банки тоже

12 января 12:38
Нахчыванские товары выйдут на мировые рынки

Нахчыванские товары выйдут на мировые рынки

12 января 12:00
Испанец открыл стрельбу в супермаркете

Испанец открыл стрельбу в супермаркете

12 января 11:14
Трамп пооткровенничал с прессой

Трамп пооткровенничал с прессой

12 января 10:47
Автобус занесло на скользкой дороге - 31 пострадавший

Автобус занесло на скользкой дороге - 31 пострадавший

12 января 10:27
Минобороны о ситуации на линии соприкосновения

Минобороны о ситуации на линии соприкосновения

12 января 09:50
Манат в ожидании

Манат в ожидании

11 января 17:09
Прощальная речь Обамы. Главное - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Прощальная речь Обамы. Главное - ВИДЕО

11 января 16:39
Турция ограждается стеной от Армении

Турция ограждается стеной от Армении

11 января 15:47
Поезда в Голландии перешли на энергию ветра

Поезда в Голландии перешли на энергию ветра

11 января 15:23
Налетайте! В банках появились доллары

Налетайте! В банках появились доллары

11 января 15:02
В Ордубаде заложена ГЭС - <span class="color_red">ФОТО</span>

В Ордубаде заложена ГЭС - ФОТО

11 января 14:41
Кто представит Баку на инаугурации Трампа

Кто представит Баку на инаугурации Трампа

11 января 14:21
The Hill о мультикультурализме в Азербайджане

The Hill о мультикультурализме в Азербайджане

11 января 13:59
В четверг возможен моросящий дождь

В четверг возможен моросящий дождь

11 января 13:27
Месседж Ильхама Алиева: шантаж неуместен

Месседж Ильхама Алиева: шантаж неуместен

11 января 12:51
Американцы дали прогноз по нефти в Азербайджане

Американцы дали прогноз по нефти в Азербайджане

11 января 12:30
Баку обещает вывести Нахчыван из ж/д блокады

Баку обещает вывести Нахчыван из ж/д блокады

11 января 12:15
Еще один пожар на газопроводе в Баку

Еще один пожар на газопроводе в Баку

11 января 11:39
British Airways уходит из Азербайджана

British Airways уходит из Азербайджана

11 января 11:19
Елизавету &quot;похоронили&quot;

Елизавету "похоронили"

11 января 10:25
Режим прекращения огня не соблюдается

Режим прекращения огня не соблюдается

11 января 09:58
Курс маната на среду

Курс маната на среду

10 января 17:15
Блогер Гусейнов отпущен

Блогер Гусейнов отпущен

10 января 16:55
Итоги года с президентом

Итоги года с президентом

10 января 16:42
Быть или не быть Третьей мировой?

Быть или не быть Третьей мировой?

10 января 16:05
Все новости
Аналитика
Быть или не быть Третьей мировой?

Быть или не быть Третьей мировой?

СБ ООН не может, не хочет или не способен решить даже «заржавевший» карабахский конфликт, что ожидать от этой организации?

10 января 16:05   /   Аналитика
Шкала выживания

Шкала выживания

В мире накоплено так много негатива, что только кризисные, к сожалению, проявления способны его оздоровить.

10 января 13:26   /   Аналитика
Перемирие со вздернутыми затворами

Перемирие со вздернутыми затворами

Расширяя масштабы бомбардировок, США стремятся придать сирийскому сценарию военных действий дополнительный деструктивный политический импульс.

9 января 15:20   /   Аналитика
Персона года не Трамп, а Эрдоган

Персона года не Трамп, а Эрдоган

Состоявшееся примирение России и Турции – важнейшее событие уходящего года, особая роль в этом Баку и Астаны.

5 января 12:16   /   Аналитика
Мультимедиа
На какой отметке остановится манат до конца 2016 года?
Политика
Самые активные депутаты по версии журналистов

Самые активные депутаты по версии журналистов

Победителем в номинации "Самый активный депутат, выступающий с законодательной инициативой" стала Мехрибан Алиева/

18:04   /   Азербайджан
Государства строят барьеры. Теперь и Литва

Государства строят барьеры. Теперь и Литва

Власти Литвы собираются инициировать строительство оградительного забора на границе с Калининградом.

10:41   /   В мире
Бакинская платформа поддержала армянских активистов

Бакинская платформа поддержала армянских активистов

Участники Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном распространили заявление.

13 января 14:59   /   Карабах
Экономика
Баку занимает 400 млн на TANAP

Баку занимает 400 млн на TANAP

ВБ и Азербайджан подписали кредитное соглашение по проекту Трансанатолийского трубопровода.

17:01   /   Экономика
Азербайджан будет поставлять лекарства соседям

Азербайджан будет поставлять лекарства соседям

Строительство азербайджано-иранского фармацевтического завода завершится в III квартале 2018 года.

15:20   /   Азербайджан
Банки получили новое указание

Банки получили новое указание

Палата надзора за финансовыми рынками направила письмо коммерческим банкам Азербайджана.

12:24   /   Банки и финансы
В мире
Каримову видели

Каримову видели

Швейцарский адвокат опроверг данные о смерти старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

13:16   /   В мире
Трамп пооткровенничал с прессой

Трамп пооткровенничал с прессой

Дональд Трамп дал свою первую большую пресс-конференцию после избрания на пост президента США.

12 января 10:47   /   В мире
Прощальная речь Обамы. Главное - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Прощальная речь Обамы. Главное - ВИДЕО

Речь Обамы продолжалась более 50 минут; он не только перечислял свои достижения, но и говорил об угрозах, с которыми столкнется страна в ближайшие годы.

11 января 16:39   /   В мире
Общество
Дороги перекроют

Дороги перекроют

В связи с церемонией поминовения жертв трагедии 20 Января на некоторых дорогах Баку будет ограничено движение транспорта.

15:50   /   Общество
The Hill о мультикультурализме в Азербайджане

The Hill о мультикультурализме в Азербайджане

Азербайджан уже давно стал примером межконфессиональной и мультикультурной гармонии.

11 января 13:59   /   Общество
Президент объявил Год исламской солидарности

Президент объявил Год исламской солидарности

В текущем году ожидается проведение в Баку IV Исламских игр солидарности.

10 января 14:58   /   Азербайджан
Туризм
Зимняя акция от AZAL - скидки 20%

Зимняя акция от AZAL - скидки 20%

Акция охватывает направления: Лондон, Милан, Берлин, Париж, Прага, Тель-Авив, Дубай и Нью-Йорк.

16:43   /   Туризм
AZAL закрыл авиарейс Баку-Гянджа-Баку

AZAL закрыл авиарейс Баку-Гянджа-Баку

Рейс закрыт с 9 января из-за неэффективности с коммерческой точки зрения.

12 января 14:42   /   Общество
British Airways уходит из Азербайджана

British Airways уходит из Азербайджана

Британская авиакомпания объявила о ликвидации представительства в Азербайджане.

11 января 11:19   /   Общество
Культура
Книга азербайджанского писателя в списке Forbes

Книга азербайджанского писателя в списке Forbes

Журнал Forbes, подводя итоги книжного года в России, обнародовал ТОП-20 самых продаваемых романов и сборников.

17:51   /   Культура
Пугачева и Орбакайте едут в Баку

Пугачева и Орбакайте едут в Баку

Певицы выступят с концертной программой в рамках международного музыкального фестиваля "Жара-2017".

9 января 18:06   /   Культура
Эротический танец под песню «Сен гельмез олдун» - ВИДЕО

Эротический танец под песню «Сен гельмез олдун» - ВИДЕО

В Азербайджане танец украинских танцоров был встречен неоднозначно.

9 января 16:48   /   Культура

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