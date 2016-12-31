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  • ТОП-6 значимых событий 2016 для Азербайджана
Хроника дня
Первый курс маната на 2017 год

Первый курс маната на 2017 год

Центробанк установил курс нацвалюты к доллару на 5 января

30 декабря 2016 18:04   /   Банки и финансы
Хогланд вместо Уорлика

Хогланд вместо Уорлика

Джеймс Уорлик прекратит посредническую деятельность с 31 декабря.

30 декабря 2016 15:31   /   Карабах
Парламент призвал азербайджанцев к единству

Парламент призвал азербайджанцев к единству

Милли меджлис сделал обращение к азербайджанцам мира по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.

30 декабря 2016 15:03   /   Политика
Минимум в январе составит 20-25° мороза

Минимум в январе составит 20-25° мороза

Среднемесячная температура в Азербайджане в январе будет близкой к климатической норме.

30 декабря 2016 13:30   /   Азербайджан
Самое интересное
Сирия, Карабах, мир... - прогнозы историка на 2017 год

Сирия, Карабах, мир... - прогнозы историка на 2017 год

Открытый для армян Азербайджан: все плюсы и минусы

Открытый для армян Азербайджан: все плюсы и минусы

31 декабря 2016 14:37
День нашей солидарности

День нашей солидарности

31 декабря 2016 11:43
Первый курс маната на 2017 год

Первый курс маната на 2017 год

30 декабря 2016 18:04
Посол о перспективах сотрудничества Минск-Баку

Посол о перспективах сотрудничества Минск-Баку

30 декабря 2016 17:31
Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии

Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии

30 декабря 2016 17:13
2017 - год возможной войны, реформ, Исламиады...

2017 - год возможной войны, реформ, Исламиады...

30 декабря 2016 16:15
Загадочный Мир-Али - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Загадочный Мир-Али - ВИДЕО

30 декабря 2016 15:44
Хогланд вместо Уорлика

Хогланд вместо Уорлика

30 декабря 2016 15:31
Парламент призвал азербайджанцев к единству

Парламент призвал азербайджанцев к единству

30 декабря 2016 15:03
&quot;Новогодний&quot; прогноз погоды

"Новогодний" прогноз погоды

30 декабря 2016 14:25
Сирия, Карабах, мир... - прогнозы историка на 2017 год

Сирия, Карабах, мир... - прогнозы историка на 2017 год

30 декабря 2016 13:58
Минимум в январе составит 20-25° мороза

Минимум в январе составит 20-25° мороза

30 декабря 2016 13:30
Трамп пишет себе речь сам

Трамп пишет себе речь сам

30 декабря 2016 12:59
Налоговой амнистии быть

Налоговой амнистии быть

30 декабря 2016 12:33
Конфликт в Карабахе как бумеранг для тех, кто его запустил

Конфликт в Карабахе как бумеранг для тех, кто его запустил

30 декабря 2016 12:17
Казнь с продолжением

Казнь с продолжением

30 декабря 2016 11:45
Армяне вновь проявляют бесчеловечность

Армяне вновь проявляют бесчеловечность

30 декабря 2016 11:15
Уорлик сожалеет

Уорлик сожалеет

30 декабря 2016 11:03
Бахрам Багирзаде поздравил Новости-Азербайджан

Бахрам Багирзаде поздравил Новости-Азербайджан

30 декабря 2016 10:41
Нетаньяху заговорил по-русски - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Нетаньяху заговорил по-русски - ВИДЕО

30 декабря 2016 10:24
На линии соприкосновения неспокойно

На линии соприкосновения неспокойно

30 декабря 2016 10:06
В Москве готовились &quot;новогодние&quot; теракты

В Москве готовились "новогодние" теракты

29 декабря 2016 17:43
Все ниже и ниже...

Все ниже и ниже...

29 декабря 2016 17:26
Путин объединил ПВО с Арменией

Путин объединил ПВО с Арменией

29 декабря 2016 17:00
ТОП-6 значимых событий 2016 для Азербайджана

ТОП-6 значимых событий 2016 для Азербайджана

29 декабря 2016 16:45
Бордюжа назвал Карабах республикой

Бордюжа назвал Карабах республикой

29 декабря 2016 16:00
У крушения Ту-154 семь версий

У крушения Ту-154 семь версий

29 декабря 2016 15:40
У Лаврова новый зам

У Лаврова новый зам

29 декабря 2016 15:18
Предотвращена армянская диверсия

Предотвращена армянская диверсия

29 декабря 2016 14:55
Манат завершает год с курсом 1,77

Манат завершает год с курсом 1,77

29 декабря 2016 14:49
Азербайджан перейдет на ночные и дневные тарифы

Азербайджан перейдет на ночные и дневные тарифы

29 декабря 2016 14:23
Чем запомнится 2016 год на Южном Кавказе

Чем запомнится 2016 год на Южном Кавказе

29 декабря 2016 13:52
Прогноз погоды на последнюю пятницу года

Прогноз погоды на последнюю пятницу года

29 декабря 2016 13:30
Баку не подтверждает столкновения

Баку не подтверждает столкновения

29 декабря 2016 13:11
Умереть, чтобы попасть в будущее

Умереть, чтобы попасть в будущее

29 декабря 2016 12:49
Американцы прочат новую войну в Карабахе

Американцы прочат новую войну в Карабахе

29 декабря 2016 12:27
Отменены авиарейсы Баку-Стамбул

Отменены авиарейсы Баку-Стамбул

29 декабря 2016 12:09
Гусман и Нисанов вошли в команду лоббистов Азербайджана

Гусман и Нисанов вошли в команду лоббистов Азербайджана

29 декабря 2016 11:42
Причины крушения ТУ-154 назовут сегодня

Причины крушения ТУ-154 назовут сегодня

29 декабря 2016 11:35
Армения сообщила о боях на линии фронта

Армения сообщила о боях на линии фронта

29 декабря 2016 11:15
Вкусный Азербайджан в два клика

Вкусный Азербайджан в два клика

29 декабря 2016 11:01
Али Гасанов: ВАК превратился в авторитетную организацию

Али Гасанов: ВАК превратился в авторитетную организацию

29 декабря 2016 10:37
Charlie Hebdo перестает удивлять

Charlie Hebdo перестает удивлять

29 декабря 2016 10:16
Минобороны о ситуации на линии соприкосновения

Минобороны о ситуации на линии соприкосновения

29 декабря 2016 09:51
Версии взрыва на газопроводе в Баку

Версии взрыва на газопроводе в Баку

28 декабря 2016 17:47
Манат на искусственном дыхании

Манат на искусственном дыхании

28 декабря 2016 17:18
Омбудсмен России поддержала Бакинскую платформу

Омбудсмен России поддержала Бакинскую платформу

28 декабря 2016 17:04
Гянджинский завод начнет экспорт тракторов

Гянджинский завод начнет экспорт тракторов

28 декабря 2016 16:45
Президент: даже повышенные тарифы ниже, чем в соседних странах

Президент: даже повышенные тарифы ниже, чем в соседних странах

28 декабря 2016 16:19
Концерта не будет

Концерта не будет

28 декабря 2016 15:57
Все новости
Аналитика
Открытый для армян Азербайджан: все плюсы и минусы

Открытый для армян Азербайджан: все плюсы и минусы

Надо готовиться к тому, что приезжающие в Азербайджан армяне будут объявлены у себя на родине маргиналами и отщепенцами.

31 декабря 2016 14:37   /   Карабах
2017 - год возможной войны, реформ, Исламиады...

2017 - год возможной войны, реформ, Исламиады...

Новости-Азербайджан представляет читателям ТОП-5 важных событий, которые ждут или могут ожидать нашу страну в 2017 году.

30 декабря 2016 16:15   /   Аналитика
Сирия, Карабах, мир... - прогнозы историка на 2017 год

Сирия, Карабах, мир... - прогнозы историка на 2017 год

В глобальной войне по установлению контроля над всеми энергоресурсами мира главной стратегической целью должен стать Каспий.

30 декабря 2016 13:58   /   Аналитика
Конфликт в Карабахе как бумеранг для тех, кто его запустил

Конфликт в Карабахе как бумеранг для тех, кто его запустил

Конфликт, выступавший механизмом реализации определенных интересов крупных игроков, более таковым не является.

30 декабря 2016 12:17   /   Аналитика
Мультимедиа
На какой отметке остановится манат до конца 2016 года?
Политика
Хогланд вместо Уорлика

Хогланд вместо Уорлика

Джеймс Уорлик прекратит посредническую деятельность с 31 декабря.

30 декабря 2016 15:31   /   Карабах
Парламент призвал азербайджанцев к единству

Парламент призвал азербайджанцев к единству

Милли меджлис сделал обращение к азербайджанцам мира по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.

30 декабря 2016 15:03   /   Политика
Уорлик сожалеет

Уорлик сожалеет

Данный инцидент указывает на важность продвижения процесса урегулирования переговорным путем.

30 декабря 2016 11:03   /   Карабах
Экономика
Налоговой амнистии быть

Налоговой амнистии быть

Общая налоговая задолженность в Азербайджане составляет 1,527 миллиарда манатов.

30 декабря 2016 12:33   /   Экономика
Азербайджан перейдет на ночные и дневные тарифы

Азербайджан перейдет на ночные и дневные тарифы

Для снижения напряженности в часы пик планируется внедрение тарифов на электроэнергию в зависимости от времени суток.

29 декабря 2016 14:23   /   Экономика
Гянджинский завод начнет экспорт тракторов

Гянджинский завод начнет экспорт тракторов

Есть договоренности о поставках в Грузию. Далее планируется расширять географический охват поставок.

28 декабря 2016 16:45   /   Экономика
В мире
Трамп пишет себе речь сам

Трамп пишет себе речь сам

Избранный президент хочет, чтобы она стала его произведением, была краткая и ясная.

30 декабря 2016 12:59   /   В мире
Казнь с продолжением

Казнь с продолжением

Известие о смерти Саддама Хусейна взволновало арабский мир, все поняли: виселица – предупреждение Вашингтона независимым лидерам.

30 декабря 2016 11:45   /   Аналитика
В Москве готовились &quot;новогодние&quot; теракты

В Москве готовились "новогодние" теракты

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане группу из семи террористов.

29 декабря 2016 17:43   /   Происшествия
Общество
Концерта не будет

Концерта не будет

Кто-то продолжает оплакивать нефтяников, кто-то - умерших в самолете Ту-154 родственников - многим просто не до концерта.

28 декабря 2016 15:57   /   Азербайджан
Kommunal тоже стал ASAN - ФОТО

Kommunal тоже стал ASAN - ФОТО

В Баку открылся первый центр ASAN Kommunal. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии.

28 декабря 2016 11:42   /   Общество
Пишите завещание

Пишите завещание

Законопроект о кладбищах представлен в Милли меджлис. Он будет рассмотрен в следующем году.

28 декабря 2016 11:17   /   Общество
Туризм
Вкусный Азербайджан в два клика

Вкусный Азербайджан в два клика

Приложением могут пользоваться как жители нашей страны, так и зарубежные гости и туристы.

29 декабря 2016 11:01   /   Туризм
Сербия открывает границы для туристов из Азербайджана - ФОТО

Сербия открывает границы для туристов из Азербайджана - ФОТО

Принято решение начать процесс об отмене визового режима для граждан Азербайджана, имеющих обычные паспорта.

28 декабря 2016 12:10   /   Туризм
В Баку полетят самолеты из Подмосковья

В Баку полетят самолеты из Подмосковья

Из подмосковного аэропорта Жуковский откроются рейсы в Баку.

23 декабря 2016 12:52   /   Общество
Культура
Загадочный Мир-Али - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Загадочный Мир-Али - ВИДЕО

Мир-Али Самедов по праву является автором-изобретателем и единственным носителем ногтевого стиля в живописи.

30 декабря 2016 15:44   /   Культура
Бахрам Багирзаде поздравил Новости-Азербайджан

Бахрам Багирзаде поздравил Новости-Азербайджан

"Несмотря на все сложности и проблемы, мы прошли этот год достойно..."

30 декабря 2016 10:41   /   Культура
В Баку поставят памятник Ниязи

В Баку поставят памятник Ниязи

Открытие памятника состоится в первые месяцы нового года.

27 декабря 2016 18:03   /   Культура

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