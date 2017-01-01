ОБСЕ сфокусируется на конфликтах
Глава МИД Австрии Себастьян Курц огласит приоритеты Австрии в период председательства в ОБСЕ 12 января.
Манат держится из последних сил
Центробанк установил курс национальной валюты к доллару на 10 января.
Эротический танец под песню «Сен гельмез олдун» - ВИДЕО
В Азербайджане танец украинских танцоров был встречен неоднозначно.
Нефть идет на снижение
Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться в связи с ростом экспорта из Ирана и увеличением числа буровых установок в США.
Перемирие со вздернутыми затворами
Расширяя масштабы бомбардировок, США стремятся придать сирийскому сценарию военных действий дополнительный деструктивный политический импульс.
Персона года не Трамп, а Эрдоган
Состоявшееся примирение России и Турции – важнейшее событие уходящего года, особая роль в этом Баку и Астаны.
Открытый для армян Азербайджан: все плюсы и минусы
Надо готовиться к тому, что приезжающие в Азербайджан армяне будут объявлены у себя на родине маргиналами и отщепенцами.
2017 - год возможной войны, реформ, Исламиады...
Новости-Азербайджан представляет читателям ТОП-5 важных событий, которые ждут или могут ожидать нашу страну в 2017 году.
ОБСЕ сфокусируется на конфликтах
Глава МИД Австрии Себастьян Курц огласит приоритеты Австрии в период председательства в ОБСЕ 12 января.
В Азербайджане три новых посла
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Финляндии, Эстонии и Перу.
При нем Иран признал независимый Азербайджан
В разгар карабахского конфликта Иран, пытаясь еще более сблизиться с Азербайджаном, поддержал позицию Баку.
Нефть идет на снижение
Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться в связи с ростом экспорта из Ирана и увеличением числа буровых установок в США.
Азербайджан сократил экспорт нефти
По сравнению с 2015 годом экспорт сырой нефти из порта Джейхан сократился на 6,4%.
Налоговой амнистии быть
Общая налоговая задолженность в Азербайджане составляет 1,527 миллиарда манатов.
Торговые центры Стамбула будет охранять спецназ
Четыре крупнейших торговых центра Стамбула будут охраняться специально сформированными отрядами.
"Накажет" ли Трамп Россию?
После инаугурации Трамп примет решение, следует ли принимать меры в отношении РФ в связи с кибератаками.
Американские танки едут на "войну с Россией" - ВИДЕО
Кроме техники, США, Канада, Великобритания и ФРГ направят в балтийские страны около 4 тысяч военнослужащих.
В небе над Россией сгорел метеорит - ВИДЕО
Метеорит сгорел над Архангельской областью России, не долетев до земли.
Ганире Аташовой запретили выезд из страны?
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту пропаганды терроризма со стороны должностных лиц телеканала ANS.
Улицы Баку частично перекроют
На ряде улиц начинаются ремонтные работы.
"Snow Tubing" для интуриста, или "Йери вар!" - ВИДЕО
Минкультуры и туризма организовало тур для журналистов. Целью поездки было участие в открытии нового «Snow Tubing Парка» в Илису.
"Шахдаг" бьет рекорды
Туристический центр "Шахдаг" подошел к рекордной отметке по количеству туристов в текущем сезоне.
Вкусный Азербайджан в два клика
Приложением могут пользоваться как жители нашей страны, так и зарубежные гости и туристы.
Пугачева и Орбакайте едут в Баку
Певицы выступят с концертной программой в рамках международного музыкального фестиваля "Жара-2017".
Эротический танец под песню «Сен гельмез олдун» - ВИДЕО
В Азербайджане танец украинских танцоров был встречен неоднозначно.
Еще один "Али и Нино"
Изначально фильм "Али и Нино" местного производства задумывался как 12-серийный сериал.