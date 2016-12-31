Первый курс маната на 2017 год
Центробанк установил курс нацвалюты к доллару на 5 января
Хогланд вместо Уорлика
Джеймс Уорлик прекратит посредническую деятельность с 31 декабря.
Парламент призвал азербайджанцев к единству
Милли меджлис сделал обращение к азербайджанцам мира по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.
Минимум в январе составит 20-25° мороза
Среднемесячная температура в Азербайджане в январе будет близкой к климатической норме.
Открытый для армян Азербайджан: все плюсы и минусы
Надо готовиться к тому, что приезжающие в Азербайджан армяне будут объявлены у себя на родине маргиналами и отщепенцами.
2017 - год возможной войны, реформ, Исламиады...
Новости-Азербайджан представляет читателям ТОП-5 важных событий, которые ждут или могут ожидать нашу страну в 2017 году.
Сирия, Карабах, мир... - прогнозы историка на 2017 год
В глобальной войне по установлению контроля над всеми энергоресурсами мира главной стратегической целью должен стать Каспий.
Конфликт в Карабахе как бумеранг для тех, кто его запустил
Конфликт, выступавший механизмом реализации определенных интересов крупных игроков, более таковым не является.
Хогланд вместо Уорлика
Джеймс Уорлик прекратит посредническую деятельность с 31 декабря.
Парламент призвал азербайджанцев к единству
Милли меджлис сделал обращение к азербайджанцам мира по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.
Уорлик сожалеет
Данный инцидент указывает на важность продвижения процесса урегулирования переговорным путем.
Налоговой амнистии быть
Общая налоговая задолженность в Азербайджане составляет 1,527 миллиарда манатов.
Азербайджан перейдет на ночные и дневные тарифы
Для снижения напряженности в часы пик планируется внедрение тарифов на электроэнергию в зависимости от времени суток.
Гянджинский завод начнет экспорт тракторов
Есть договоренности о поставках в Грузию. Далее планируется расширять географический охват поставок.
Трамп пишет себе речь сам
Избранный президент хочет, чтобы она стала его произведением, была краткая и ясная.
Казнь с продолжением
Известие о смерти Саддама Хусейна взволновало арабский мир, все поняли: виселица – предупреждение Вашингтона независимым лидерам.
В Москве готовились "новогодние" теракты
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане группу из семи террористов.
Концерта не будет
Кто-то продолжает оплакивать нефтяников, кто-то - умерших в самолете Ту-154 родственников - многим просто не до концерта.
Kommunal тоже стал ASAN - ФОТО
В Баку открылся первый центр ASAN Kommunal. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии.
Пишите завещание
Законопроект о кладбищах представлен в Милли меджлис. Он будет рассмотрен в следующем году.
Вкусный Азербайджан в два клика
Приложением могут пользоваться как жители нашей страны, так и зарубежные гости и туристы.
Сербия открывает границы для туристов из Азербайджана - ФОТО
Принято решение начать процесс об отмене визового режима для граждан Азербайджана, имеющих обычные паспорта.
В Баку полетят самолеты из Подмосковья
Из подмосковного аэропорта Жуковский откроются рейсы в Баку.
Загадочный Мир-Али - ВИДЕО
Мир-Али Самедов по праву является автором-изобретателем и единственным носителем ногтевого стиля в живописи.
Бахрам Багирзаде поздравил Новости-Азербайджан
"Несмотря на все сложности и проблемы, мы прошли этот год достойно..."
В Баку поставят памятник Ниязи
Открытие памятника состоится в первые месяцы нового года.