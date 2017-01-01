В Азербайджане пройдет фестиваль «Голос Молодежи»
В рамках фестиваля ожидается выступление творческой молодежи
Азербайджанские позиции подверглись обстрелу
Несмотря на договоренность о прекращении огня, армянская сторона постоянно нарушает ее.
В Азербайджане создана новая авиакомпания
Уставный капитал ООО составляет 50 тысяч манатов.
"Открытки Баку" - послание из прошлого
Книга составлена как небольшая коллекция старинных почтовых открыток конца XIX - начала XX веков.
Кавказ преткновения: конфликты копят риски
Региональная безопасность Южного Кавказа имеет неустойчивый характер.
К миру в Сирии – через Астану: без США никак
«Одряхлевший» Евросоюз не может оказать влияния на ситуацию в Сирии, но вряд ли можно решить проблему без США.
Китайский кон Большой Игры
То есть Китай впервые в новой истории из пассивной позиции перешел в активную позицию.
Астанинский процесс - места в первом ряду уже заняты
Астанинский процесс содержит ряд важных отличительных параметров и может стать дипломатическим достижением Казахстана.
Ильхам Алиев: Карабах никогда не будет независимым
"Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну..."
Заявления Трампа созвучны внешней политике Баку
Каким бы странным ни выглядело сравнение, США и Азербайджан объединяет большое количество точек соприкосновений.
Баку призывает сопредседателей к действию
Те, кто заявляет о недопустимости применения силы, в первую очередь должны устранить фактор военной оккупации.
Туристическая индустрия в Азербайджане на подъеме
Число туристов возросло на 11.7 %
Иран готов вложиться в Южный газовый коридор
Обсуждения в этом направлении еще продолжаются. Идет проработка ряда технических вопросов.
В Азербайджане повышена минимальная зарплата
Минимальная заработная плата характеризует нижнюю границу цены рабочей силы.
Белый дом призвал всех оставить в покое младшего сына Трампа
В минувшие дни Бэррон, сын Дональда и Меланьи Трамп, стал объектом ряда язвительных публикаций в американских СМИ.
Samsung признала ошибку
Компания заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали недочеты проектирования.
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Иране
Пассажиры были доставлены в отель рядом с аэропортом, после чего были отправлены в Стамбул другим самолетом.
Энерготерапевт объясняет, почему люди переходят грань
Проблемы начинаются, когда человек берет на себя роль вершителя судеб
Мурад Дадашов: "Цирк уехал, артисты остались..."
Пока что в Азербайджане отсутствует культурная индустрия и сам рынок очень мал
"Культурная журналистика" на "Фабрике" в Тбилиси
Много интересных тем было раскрыто во время семинара на проекте "Фабрика".
Азербайджан и Узбекистан откроют чартерные рейсы
Главы туристических ведомств Азербайджана и Узбекистана обсудили стимулирование взаимного турпотока.
Какие страны азербайджанцы могут посетить без визы
На взаимной основе безвизовый режим Азербайджана охватывает всего девять стран.
Силу азербайджанского паспорта оценили
Исследовательский портал Passport Index опубликовал рейтинг паспортов по их влиятельности.
В Азербайджане пройдет фестиваль «Голос Молодежи»
В рамках фестиваля ожидается выступление творческой молодежи
"Открытки Баку" - послание из прошлого
Книга составлена как небольшая коллекция старинных почтовых открыток конца XIX - начала XX веков.
"Моя мечта - не разучиться мечтать"
Вот уже несколько месяцев Араз Гумбатлы, более известный как Араз Озара, находится и выступает в Баку.